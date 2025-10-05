Atelier de vannerie buissonnière Échourgnac
dimanche 5 octobre 2025
Atelier de vannerie buissonnière
Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne
2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Atelier de vannerie buissonnière fabriquez votre panier en vannerie aléatoire grâce aux richesses de la nature et aux plantes sauvages à tresser. De 10h à 17h 60€/participant.
Sur inscription 06 13 83 28 90 .
Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28
