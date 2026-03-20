Atelier de vannerie buissonnière Le Parcot Échourgnac

Atelier de vannerie buissonnière

Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Atelier de vannerie buissonnière au Parcot. Fabriquez votre panier grâce aux richesses de la nature de 10h à 17h 60 € par participant de plus de 12 ans. Renseignements et inscriptions Sandy 06 13 83 28 90 .

Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 83 28 90 leparcot@hotmail.com

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English : Atelier de vannerie buissonnière

L’événement Atelier de vannerie buissonnière Échourgnac a été mis à jour le 2026-03-16 par Vallée de l’Isle en Périgord