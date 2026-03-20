Atelier de vannerie buissonnière Le Parcot Échourgnac
Atelier de vannerie buissonnière Le Parcot Échourgnac samedi 28 mars 2026.
Atelier de vannerie buissonnière
Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Atelier de vannerie buissonnière au Parcot. Fabriquez votre panier grâce aux richesses de la nature de 10h à 17h 60 € par participant de plus de 12 ans. Renseignements et inscriptions Sandy 06 13 83 28 90 .
Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 83 28 90 leparcot@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de vannerie buissonnière
L’événement Atelier de vannerie buissonnière Échourgnac a été mis à jour le 2026-03-16 par Vallée de l’Isle en Périgord