Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes
Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes mercredi 1 avril 2026.
Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube
Tarif : 0 – 0 – 0 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-01
>> Mercredi 1er avril à 9h atelier de vannerie créative.
Apprenez à tresser un panier en corde, puis personnalisez-le selon vos envies. Vous repartirez avec votre création. Atelier tout public, enfants à partir de 8 ans.
Participation adulte 2 €, enfant gratuit. Gratuit pour l’adulte accompagnant un enfant.
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Atelier sur inscription.
>> Du mercredi 1er au lundi 6 avril parcours ludique dans les collections.
Collecte les indices dans les salles du musée et repars avec une petite surprise…en chocolat !
Entrée gratuite pour l’enfant jusqu’à 12 ans. Sans réservation.
L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Entrée adulte 8 euros .
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26 contact@mopo3.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Sébastien Kauffmann Trio Troyes 26 mars 2026
- MARIAGE EMBROUILLES ET AMUSE-GUEULES – LE TROYES FOIS PLUS Troyes 27 mars 2026
- La Famille Troyes 27 mars 2026
- Troyes Chante Concert Agnès Bihl Troyes 27 mars 2026
- Mill’Accords Chantons en coeur Troyes 27 mars 2026