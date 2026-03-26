Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube

Tarif : 0 – 0 – 0 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-01

>> Mercredi 1er avril à 9h atelier de vannerie créative.

Apprenez à tresser un panier en corde, puis personnalisez-le selon vos envies. Vous repartirez avec votre création. Atelier tout public, enfants à partir de 8 ans.

Participation adulte 2 €, enfant gratuit. Gratuit pour l’adulte accompagnant un enfant.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Atelier sur inscription.



>> Du mercredi 1er au lundi 6 avril parcours ludique dans les collections.

Collecte les indices dans les salles du musée et repars avec une petite surprise…en chocolat !

Entrée gratuite pour l’enfant jusqu’à 12 ans. Sans réservation.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Entrée adulte 8 euros .

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26 contact@mopo3.com

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English :

L’événement Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne