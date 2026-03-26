Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes

Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 2026-04-01

Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes mercredi 1 avril 2026.

Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube

Tarif : 0 – 0 – 0 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-01

>> Mercredi 1er avril à 9h atelier de vannerie créative.
Apprenez à tresser un panier en corde, puis personnalisez-le selon vos envies. Vous repartirez avec votre création. Atelier tout public, enfants à partir de 8 ans.
Participation adulte 2 €, enfant gratuit. Gratuit pour l’adulte accompagnant un enfant.
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Atelier sur inscription.

>> Du mercredi 1er au lundi 6 avril parcours ludique dans les collections.
Collecte les indices dans les salles du musée et repars avec une petite surprise…en chocolat !
Entrée gratuite pour l’enfant jusqu’à 12 ans. Sans réservation.
L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Entrée adulte 8 euros   .

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26  contact@mopo3.com

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L’événement Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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