Atelier de vannerie Décoration de Noël Ploëzal

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

À l’approche de Noël, nous vous invitons à découvrir l’art de la vannerie au Domaine de la Roche-Jagu et à créer votre propre décoration de Noël. Accompagné de Christian Huon, vannier professionnel, initiez-vous aux techniques traditionnelles du tressage et réalisez votre propre couronne de Noël en osier. Prévoir un petit sécateur, un couteau pliant et des vêtements chauds (l’atelier se déroulera dans la serre). .

Domaine départemental de la Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

