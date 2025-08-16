Atelier de vannerie d’osier panier et vase Rue des Oiseaux Chaux

Atelier de vannerie d’osier panier et vase Rue des Oiseaux Chaux samedi 16 août 2025.

Atelier de vannerie d’osier panier et vase

Rue des Oiseaux La Cabane aux Herbes Chaux Territoire de Belfort

Tarif : 65 – 65 – 105 EUR

Début : 2025-08-16 09:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

2025-08-16

Plongez dans l’univers poétique et sensoriel de la vannerie artisanale, lors de deux journées uniques animées par Lola Despois, vannière d’art et fondatrice de l’atelier Les Nuances Fauves. Ces ateliers, accessibles aux débutant·es, vous invitent à créer un objet utile et durable en osier, dans le cadre inspirant de notre jardin de plantes aromatiques.

Samedi 16 août Petit panier de cueillette

De 9h à 18h (possibilité de déborder jusqu’à 19h)

Tarif 105€ (infusions, goûter et dégustations inclus)

Une journée complète pour apprendre à tisser un panier pratique et esthétique, idéal pour vos balades et cueillettes sauvages. Lola vous guidera pas à pas dans la réalisation, avec tout le matériel fourni.

– Repas du midi en auberge espagnole chacun·e apporte un plat à partager.

– Infusions à volonté tout au long de la journée et goûter végétal offert.

Dimanche 17 août Vase à fleurs séchées

De 13h30 à 19h

Tarif 65€ (infusions, goûter et dégustations inclus)

Un après-midi plus court, pour créer un joli vase en osier, parfait pour accueillir vos bouquets de fleurs séchées. Une approche poétique et florale de la vannerie, dans une ambiance végétale et apaisante. Repartez avec quelques fleurs séchées du jardin pour sublimer votre réalisation.

– Infusions maison à volonté, dégustation d’hydrolats artisanaux et petit goûter végétal offert.

Pourquoi participer ?

La découverte d’un savoir-faire rare avec une artisane passionnée et expérimentée

La création d’un objet unique et naturel, que vous emportez chez vous

Une expérience immersive dans un jardin de plantes aromatiques

Des moments de convivialité et de partage, au rythme des plantes et des gestes

Inscriptions obligatoires places limitées .

Rue des Oiseaux La Cabane aux Herbes Chaux 90330 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

