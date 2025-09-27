Atelier de vannerie Fabrication duo de mangeoires à oiseaux Sainte-Pazanne

Atelier de vannerie Fabrication duo de mangeoires à oiseaux Sainte-Pazanne samedi 27 septembre 2025.

Atelier de vannerie Fabrication duo de mangeoires à oiseaux

Atelier des grisettes Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-11-14 12:00:00

2025-09-27 2025-11-14

Connaissez-vous la vannerie ? Que diriez-vous d’apprendre à connaître cette pratique à la fois artistique et utile à la réalisation d’objets du quotidien ? Rendez-vous à l’Atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne pour un atelier original

Pour l’anecdote La vannerie, c’est l’art de tresser des fibres végétales comme l’osier, le rotin, ou la paille pour créer des objets utilitaires ou décoratifs, comme des paniers, des chapeaux ou des meubles. Cet artisanat remonte à des milliers d’années et se pratique dans de nombreuses cultures à travers le monde. C’est un travail qui demande de la patience, une grande dextérité et un bon sens du design.

Pour cet atelier, Christine CELTON, vannière et osiéricultrice, vous propose de réaliser un duo de mangeoires à oiseaux à installer dans votre jardin avec de l’osier

Côté pratique pour chaque atelier

les ateliers ont lieu à Sainte-Pazanne, l’adresse sera communiquée à l’inscription

le matériel et les matériaux sont fournis

une tenue confortable est souhaitée

proposé aux adultes

réservation obligatoire, stage limité à 5 personnes par atelier

Durée de l’atelier 3 heures

pour toute question n’hésitez pas à contacter Christine par téléphone

A vous maintenant de tenter l’expérience en réalisant une mangeoire pour y installer de quoi régaler les habitants de votre jardin

Atelier des grisettes Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 59 86 04 latelierdesgrisettes@gmail.com

English :

Are you familiar with basketry? How would you like to learn more about this artistic and useful practice for making everyday objects? Join us at Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne for an original workshop

German :

Kennen Sie die Korbflechterei? Wie wäre es, wenn Sie diese Praxis, die sowohl künstlerisch als auch nützlich für die Herstellung von Alltagsgegenständen ist, kennenlernen würden? Besuchen Sie das Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne für einen originellen Workshop

Italiano :

Conoscete la cesteria? Vi piacerebbe saperne di più su questo mestiere artistico e utile, utilizzato per realizzare oggetti di uso quotidiano? Venite all’Atelier des Grissettes di Sainte-Pazanne per un laboratorio originale

Espanol :

¿Conoce la cestería? ¿Le gustaría saber más sobre este oficio artístico y útil para fabricar objetos cotidianos? Venga al Atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne y participe en un original taller

