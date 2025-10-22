Atelier de vannerie parent / enfant Panier à bonbons Sainte-Pazanne

Atelier de vannerie parent / enfant Panier à bonbons Sainte-Pazanne mercredi 22 octobre 2025.

Atelier de vannerie parent / enfant Panier à bonbons

Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Halloween arrive ! Et si vous veniez fabriquer votre propre panier à bonbons en vannerie, idéal pour partir à la récolte le jour J ? Rendez-vous à l’Atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne pour un moment créatif et convivial, parfait pour petits et grands gourmands

Pour cet atelier, Christine CELTON, vannière et osiéricultrice, vous propose de découvrir la matière qui permet de réaliser des objets en vannerie; l’osier

Pour Halloween, ce sera l’occasion de confectionner votre jolie panier à bonbons pour la fameuse collecte déguisée du 31 Octobre !

Côté pratique pour chaque atelier

les ateliers ont lieu à Sainte-Pazanne, l’adresse sera communiquée à l’inscription

le matériel et les matériaux sont fournis

une tenue confortable est souhaitée

réservation obligatoire, places limitées à 3 binômes

durée de l’atelier 2 heures

atelier spécial duo parent-enfant, à partir de 8 ans

pour toute question n’hésitez pas à contacter Christine par téléphone

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 59 86 04 latelierdesgrisettes@gmail.com

English :

Halloween is coming! Why not come along and make your very own basket-weaving candy basket, ideal for harvesting on the big day? Join us at the Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne for a creative and convivial moment, perfect for young and old alike

German :

Halloween steht vor der Tür! Wie wäre es, wenn Sie Ihren eigenen Korb aus Korbgeflecht herstellen würden, um am Tag X auf die Jagd nach Süßigkeiten zu gehen? Wir treffen uns im Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne zu einem kreativen und geselligen Moment, der perfekt für kleine und große Naschkatzen ist

Italiano :

Halloween è alle porte! Perché non venire a creare il vostro cestino di dolci in vimini, perfetto per essere raccolto il giorno della festa? Venite a trovarci all’Atelier des Grissettes di Sainte-Pazanne per una serata creativa e conviviale, perfetta per grandi e piccini

Espanol :

¡Se acerca Halloween! ¿Por qué no vienes y haces tu propia cesta de caramelos de mimbre, perfecta para recoger el gran día? Únase a nosotros en el Atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne para una velada creativa y distendida, ideal para grandes y pequeños

