Atelier de vannerie sauvage pour créer une mangeoire à oiseaux Salle La Forge Retournac
Atelier de vannerie sauvage pour créer une mangeoire à oiseaux
Salle La Forge Allée des Platanes Retournac Haute-Loire
Début : 2025-11-05 14:00:00
fin : 2025-11-05 16:30:00
2025-11-05
Découverte de gestes anciens qui transforment des plantes en objets utilitaires et décoratifs. Apprendre à reconnaître et choisir des plantes sauvages vannables et les techniques de préparation et de vannerie traditionnelle.
Salle La Forge Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
English :
Discover the ancient techniques used to transform plants into utilitarian and decorative objects. Learn how to recognize and select wild plants for basketry, as well as traditional basket-making and preparation techniques.
German :
Entdeckung alter Handgriffe, mit denen Pflanzen in Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände verwandelt werden. Lernen Sie, wie man korbfähige Wildpflanzen erkennt und auswählt, sowie die Techniken der Vorbereitung und des traditionellen Korbflechtens.
Italiano :
Scoprite le antiche tecniche utilizzate per trasformare le piante in oggetti utili e decorativi. Imparate a riconoscere e a scegliere le piante selvatiche per la cesteria e le tecniche di preparazione e realizzazione dei cesti tradizionali.
Espanol :
Descubra las antiguas técnicas utilizadas para transformar las plantas en objetos utilitarios y decorativos. Aprenda a reconocer y elegir las plantas silvestres para la cestería, así como las técnicas de preparación y elaboración de la cestería tradicional.
