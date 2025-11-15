Atelier de vannerie sauvage pour créer une mangeoire à oiseaux Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Atelier de vannerie sauvage pour créer une mangeoire à oiseaux Rue Jean de Bourbon Yssingeaux samedi 15 novembre 2025.

Atelier de vannerie sauvage pour créer une mangeoire à oiseaux

Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

Découverte de gestes anciens qui transforment des plantes en objets utilitaires et décoratifs. Apprendre à reconnaître et choisir des plantes sauvages vannables et les techniques de préparation et de vannerie traditionnelle.

Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

English :

Discover the ancient techniques used to transform plants into utilitarian and decorative objects. Learn how to recognize and select wild plants for basketry, as well as traditional basket-making and preparation techniques.

German :

Entdeckung alter Handgriffe, mit denen Pflanzen in Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände verwandelt werden. Lernen Sie, wie man korbfähige Wildpflanzen erkennt und auswählt, sowie die Techniken der Vorbereitung und des traditionellen Korbflechtens.

Italiano :

Scoprite le antiche tecniche utilizzate per trasformare le piante in oggetti utili e decorativi. Imparate a riconoscere e a scegliere le piante selvatiche per la cesteria e le tecniche di preparazione e realizzazione dei cesti tradizionali.

Espanol :

Descubra las antiguas técnicas utilizadas para transformar las plantas en objetos utilitarios y decorativos. Aprenda a reconocer y elegir las plantas silvestres para la cestería, así como las técnicas de preparación y elaboración de la cestería tradicional.

