Atelier de vannerie

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Atelier de vannerie

Atelier de Vannerie de 14h30 à 17h30. Réalisez l’objet de votre choix à l’aide des précieux conseils de Nathalie Bertrand passionnée de vannerie. Sur inscritption . participation libre .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Basketry workshop

L’événement Atelier de vannerie Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-02-10 par OT GATINAIS SUD