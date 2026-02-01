Atelier de vannerie Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Atelier de vannerie Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 28 février 2026.
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 17:30:00
2026-02-28
Atelier de Vannerie de 14h30 à 17h30. Réalisez l’objet de votre choix à l’aide des précieux conseils de Nathalie Bertrand passionnée de vannerie. Sur inscritption . participation libre .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
English :
Basketry workshop
