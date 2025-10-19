Atelier de vitrail Tiffany Réalisez votre attrape-soleil unique Atelier Ovono Lesneven

Atelier Ovono 15 place Maréchal Foch Lesneven Finistère

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19 19:30:00

2025-10-19

Vous rêvez d’apprendre le vitrail et de réaliser une création unique qui illuminera votre intérieur de ses reflets colorés ?

D’une durée de 4 à 5 heures, cet atelier vous permettra de créer un attrape-soleil en vitrail Tiffany d’après votre propre composition.

Venez avec votre projet personnel et choisissez parmi les nombreux verres colorés disponibles pour donner vie à votre création.

Vous pourrez réaliser un vitrail de 4 à 6 pièces de dimensions 20 x 20 cm maxi. .

