Atelier de vitrail Tiffany Réalisez votre attrape-soleil unique Atelier Ovono Lesneven
Atelier de vitrail Tiffany Réalisez votre attrape-soleil unique Atelier Ovono Lesneven dimanche 19 octobre 2025.
Atelier de vitrail Tiffany Réalisez votre attrape-soleil unique
Atelier Ovono 15 place Maréchal Foch Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-19 19:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Vous rêvez d’apprendre le vitrail et de réaliser une création unique qui illuminera votre intérieur de ses reflets colorés ?
D’une durée de 4 à 5 heures, cet atelier vous permettra de créer un attrape-soleil en vitrail Tiffany d’après votre propre composition.
Venez avec votre projet personnel et choisissez parmi les nombreux verres colorés disponibles pour donner vie à votre création.
Vous pourrez réaliser un vitrail de 4 à 6 pièces de dimensions 20 x 20 cm maxi. .
Atelier Ovono 15 place Maréchal Foch Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 50 13 83 31
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier de vitrail Tiffany Réalisez votre attrape-soleil unique Lesneven a été mis à jour le 2025-10-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne