Atelier de vitrail Tiffany Réalisez votre attrape-soleil unique Atelier Ovono Lesneven

Atelier de vitrail Tiffany Réalisez votre attrape-soleil unique

Atelier Ovono 15 place Maréchal Foch Lesneven Finistère

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

2026-03-01

Découvrez l’art du vitrail Tiffany et réalisez un attrape-soleil décoratif de votre création, que vous pourrez suspendre ou poser devant une fenêtre ou sur un mur. Venez avec votre projet personnel et choisissez parmi les nombreux verres colorés disponibles pour donner vie à votre création.

Durant cet atelier, vous apprendrez toutes les étapes de la réalisation d’un vitrail Tiffany

• réalisation du carton à partir de votre propre modèle, en l’adaptant si nécessaire pour une exécution accessible aux débutants

• réalisation des calibres en papier

apprentissage de la découpe du verre (entraînement sur verre ordinaire)

• choix des verres colorés adaptés à votre projet (transparents, opaques, texturés…)

• découpe des pièces de verre

• meulage et ajustage

• sertissage des pièces de verre avec un ruban de cuivre

• soudage des pièces à l’étain

• pose d’une attache

• nettoyage et finition

Sur réservation (4 places) .

Atelier Ovono 15 place Maréchal Foch Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 50 13 83 31

