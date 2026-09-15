Atelier de voyage musical La Cabanatous Auray

Informations pratiques

Auray

Atelier de voyage musical

La Cabanatous 35 Avenue du Général de Gaulle Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Animé par Hocine Hadjali .

La Cabanatous 35 Avenue du Général de Gaulle Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 65 21 72 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de voyage musical Auray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon