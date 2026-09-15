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Atelier de voyage musical La Cabanatous Auray

mercredi 16 septembre 2026 · La Cabanatous · Auray

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Cabanatous
Adresse
35 Avenue du Général de Gaulle
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif

Auray

Atelier de voyage musical

La Cabanatous 35 Avenue du Général de Gaulle Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Animé par Hocine Hadjali   .

La Cabanatous 35 Avenue du Général de Gaulle Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 65 21 72 25 

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English :

L’événement Atelier de voyage musical Auray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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