AGENDA · Auray
Atelier de voyage musical La Cabanatous Auray
mercredi 16 septembre 2026 · La Cabanatous · Auray
Informations pratiques
Auray
Atelier de voyage musical
La Cabanatous 35 Avenue du Général de Gaulle Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Animé par Hocine Hadjali .
La Cabanatous 35 Avenue du Général de Gaulle Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 65 21 72 25
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English :
L’événement Atelier de voyage musical Auray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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