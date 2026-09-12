Atelier de yoga Alignement énergétique et postural Maison des Sports Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Atelier de yoga Alignement énergétique et postural

Maison des Sports 2 rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 09:30:00

fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Chaque posture de yoga (asana) vise des sensations et bienfaits physiques spécifiques, en termes d’étirement, d’activation plus ou moins subtile de plusieurs parties du corps, de circulation énergétique. Avec l’alignement, il s’agit de définir plusieurs éléments indispensables à la réalisation de ces asanas, du point de vue de l’anatomie, de la physiologie du mouvement et des ressentis corporels visés. L’alignement en yoga contribue ainsi à s’assurer que la mise en place de la posture produit bien chez les élèves les sensations et bienfaits recherchés.

Dans cet atelier, nous guiderons au son de la voix, au rythme des sensations, pour écouter au mieux notre corps et toujours aller dans les postures en revenant à l’essentiel, avec le moins de mouvements possibles, le moins d’efforts possibles pour passer fluidement d’une posture à une autre, en douceur et dans l’écoute de soi. .

Maison des Sports 2 rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 89 55 01 hathayogaclub71@gmail.com

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English : Atelier de yoga Alignement énergétique et postural

L’événement Atelier de yoga Alignement énergétique et postural Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-31 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I