ATELIER DE YOGA DE LA VOIX ET DU RIRE A BRES (AVÈNE) Béziers 4 juillet 2025

Hérault

ATELIER DE YOGA DE LA VOIX ET DU RIRE A BRES (AVÈNE) Hameau de Brès Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : 
Début : 2025-07-04
fin : 2025-08-29

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

2025-09-05

2025-09-12

2025-09-19

2025-09-26

Serge Sherrer vous propose un atelier détente dans un lieu unique le OZ HOME, avec la pratique du yoga de la voix et du rire.

Il s’agit une pratique innovante qui allie le rire volontaire à des techniques de respiration yogique.

Durant une séance, accompagnée et en groupe, on apprend à rire sans raison. Des exercices ludiques transforment rapidement un rire forcé en un rire authentique et contagieux.

Les bénéfices sont multiples réduction du stress, amélioration de l’humeur et du système immunitaire, meilleure oxygénation et renforcement des liens sociaux. Accessible à tous, le Yoga du Rire est une invitation joyeuse à cultiver le bien-être et à redécouvrir le pouvoir du rire.

Inscription au 06 74 21 69 67 avant la veille 16h.

RDV au Zome à Brès .

Hameau de Brès

Béziers 34260 Hérault Occitanie +33 6 74 21 69 67

English :

Serge Sherrer offers you a relaxing workshop in a unique location: the OZ HOME, with the practice of voice and laughter yoga.

This innovative practice combines voluntary laughter with yogic breathing techniques.

Registration on 06 74 21 69 67 before 4pm the day before. Meeting point at Zome à Brès

German :

Serge Sherrer bietet Ihnen einen entspannenden Workshop an einem einzigartigen Ort: dem OZ HOME, mit der Praxis des Stimm- und Lachyogas.

Dabei handelt es sich um eine innovative Praxis, die das freiwillige Lachen mit yogischen Atemtechniken verbindet.

Anmeldung unter 06 74 21 69 67 bis zum Vortag 16 Uhr. RDV im Zome in Brès

Italiano :

Serge Sherrer vi offre un workshop rilassante in un luogo unico: la CASA OZ, con la pratica dello yoga della voce e della risata.

Questa pratica innovativa combina la risata volontaria con tecniche di respirazione yogica.

Iscrizioni al numero 06 74 21 69 67 entro le ore 16.00 del giorno precedente. Punto d’incontro presso Zome a Brès

Espanol :

Serge Sherrer te propone un taller relajante en un lugar único: la CASA OZ, con la práctica del yoga de la voz y la risa.

Esta práctica innovadora combina la risa voluntaria con técnicas de respiración yóguica.

Inscripciones en el 06 74 21 69 67 antes de las 16h00 del día anterior. Punto de encuentro en Zome en Brès

