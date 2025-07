ATELIER DE YOGA IYENGAR Saint-Étienne-Vallée-Française

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-24 18:30:00

fin : 2025-08-28 20:00:00

2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-28

Des occasions idéales d’approfondir la pratique, nous prendrons le temps d’explorer les différentes familles d’asanas ( postures debout, assises, les étirements vers l’avant, les torsions, les arrières, les inversées, les séries détente…) tout comme les liens qui s’établissent entre elles. Nous observerons comment ces séries de postures contribuent pleinement à nous réaligner intérieurement et extérieurement, à pacifier nos états mentaux et émotionnels et à nous redonner de l’énergie et de la joie de vivre. Je proposerai aussi des thématiques. Nous irons, bien sûr dans la pratique du pranayama, la respiration et j’aborderai des notions philosophiques de bases.

Uniquement sur inscription. Ouvert à toutes et tous. Amener son tapis. .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 75 11 82 11

English :

An ideal opportunity to deepen your Iyengar yoga practice, taking the time to explore the different asana families and the links between them. Registration required. Bring your own mat.

German :

Eine ideale Gelegenheit, die Iyengar-Yogapraxis zu vertiefen und sich die Zeit zu nehmen, die verschiedenen Asana-Familien und die Verbindungen zwischen ihnen zu erforschen. Nur nach vorheriger Anmeldung. Matte mitbringen.

Italiano :

Un’opportunità ideale per approfondire la pratica dell’Iyengar yoga, prendendosi il tempo necessario per esplorare le diverse famiglie di asana e i legami tra di esse. È richiesta l’iscrizione. Portare il proprio tappetino.

Espanol :

Una oportunidad ideal para profundizar en la práctica del yoga Iyengar, dedicando tiempo a explorar las diferentes familias de asanas y los vínculos entre ellas. Inscripción obligatoria. Trae tu propia esterilla.

