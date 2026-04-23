Ouistreham

Atelier de Yoga

grange aux dimes salle de danse 1er étage Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27 17:15:00

Date(s) :

2026-06-27

Séances de yoga animées par Hélène Riou, proposant une approche intégrale mêlant respiration, postures et philosophie indienne. Une pratique apaisante, en harmonie avec les saisons selon l’Ayurvéda, pour se reconnecter à soi.

Les séances sont animées par Hélène Riou, formée à l’École Française du Yoga de l’Ouest, affiliée à la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga.

Elle propose un yoga intégral alliant conscience du souffle et pratique des postures (asanas), dans une approche à la fois douce et profonde.

Chaque séance est enrichie de références à la culture indienne — légendes, mythologie et philosophie — offrant du sens à la pratique. Le tout s’inscrit dans le respect du rythme des saisons, selon les principes de l’Ayurvéda.

Une expérience ressourçante pour se reconnecter à soi et apaiser l’esprit. .

grange aux dimes salle de danse 1er étage Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 88 08 59 00 yogaclub.ouistreham@gmail.com

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English : Atelier de Yoga

Yoga sessions led by Hélène Riou, offering a holistic approach combining breathing, postures and Indian philosophy. A soothing practice, in harmony with the seasons according to Ayurveda, to reconnect with yourself.

L’événement Atelier de Yoga Ouistreham a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Caen la Mer