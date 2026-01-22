Atelier de yoga poésie In the mood for us D74A Eygalières

Atelier de yoga poésie In the mood for us

Dimanche 8 février 2026 de 10h à 17h. D74A 1770 route du Mas de la Brune Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 111 – 111 – 111 EUR

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Participez à un atelier de yoga poésie aux Sentiers de l'Abondance à Eygalières, le dimanche 8 février de 10h à 17h !

Et si tu t’autorisais une journée pour plonger dans le vivant ?

L’autre, le nous, la lumière en partage.



Une immersion organique à 3 voix avec Valentina Duna, Frédéric Maigne et Thomas Barrière



Laboratoire de Yoga Poésie accompagné d’un musicien voyageur extatique en live yoga, mouvement extatique, medecine cacao, oracle, méditation, écriture inspirée, transe douce, relaxation profonde, rêve, chants….



Réservation par téléphone ou Facebook .

D74A 1770 route du Mas de la Brune Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 04 91 30

English :

Take part in a poetry yoga workshop at Les Sentiers de l’Abondance in Eygalières on Sunday 8 February from 10am to 5pm!

