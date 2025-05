Atelier de Yoga pour adulte – Ancienne école Bonnes, 9 mai 2025 16:30, Bonnes.

Charente

Atelier de Yoga pour adulte Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes Charente

Début : 2025-05-09 16:30:00

fin : 2025-05-30 17:45:00

2025-05-09

2025-05-16

2025-05-23

2025-05-30

Le Bonn’art café vous offre la possibilité de découvrir le yoga et ses bienfaits lors d’atelier.

Ancienne école 2 Place de la mairie

Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

English : Yoga workshop for adults

Bonn’art café offers you the opportunity to discover yoga and its benefits during workshops.

German :

Das Bonn’art café bietet Ihnen die Möglichkeit, Yoga und seine Vorteile in Workshops zu entdecken.

Italiano :

Il Bonn’art café offre la possibilità di scoprire lo yoga e i suoi benefici durante i workshop.

Espanol :

Bonn’art café le ofrece la posibilidad de descubrir el yoga y sus beneficios durante los talleres.

