Atelier de yoga – Salle des fêtes Puyravault, 12 juin 2025 14:30, Puyravault.

Charente-Maritime

Atelier de yoga Salle des fêtes 15 Rue de la Garenne Puyravault Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 14:30:00

fin : 2025-06-12 17:00:00

Date(s) :

2025-06-12

Venez participer à un atelier conçu comme un retour à sio, pour apprendre et écouter ce dialogue infini entre le corps et l’esprit.

.

Salle des fêtes 15 Rue de la Garenne

Puyravault 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 13 62 52 matakali.yogavinyasa@gmail.com

English :

Join us for a workshop designed as a return to sio, to learn and listen to this infinite dialogue between body and mind.

German :

Nehmen Sie an einem Workshop teil, der als eine Rückkehr zu sio konzipiert ist, um diesen unendlichen Dialog zwischen Körper und Geist zu lernen und zu hören.

Italiano :

Venite a partecipare a un workshop pensato come un ritorno al sio, per imparare e ascoltare questo dialogo infinito tra corpo e mente.

Espanol :

Ven a participar en un taller concebido como una vuelta a sio, para aprender y escuchar este diálogo infinito entre cuerpo y mente.

L’événement Atelier de yoga Puyravault a été mis à jour le 2025-05-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin