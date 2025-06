ATELIER DE YOGA – Saint-Martin-de-Lansuscle 21 juin 2025 07:00

Lozère

ATELIER DE YOGA Hameau Le Plan Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

2025-06-21

Le 21 juin, c’est aussi la fête du yoga ! A 10h30 au hameau Le Plan, atelier de yoga gratuit consacré à la découverte de nos chakras. Accessible à tous.tes. L’atelier sera suivi d’une auberge espagnole apportez vos délices végés !

A 10h30 au hameau Le Plan, atelier de yoga gratuit consacré à la découverte de nos chakras. Accessible à tous.tes. L’atelier sera suivi d’une auberge espagnole apportez vos délices végés !

Informations et inscriptions auprès de Véronique. .

Hameau Le Plan

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 79 91 21 03

English :

June 21 is also yoga day! At 10.30 a.m. in the hamlet of Le Plan, a free yoga workshop dedicated to discovering our chakras. Open to all. The workshop will be followed by a « auberge espagnole »: bring your vegan delicacies!

German :

Der 21. Juni ist auch das Yogafest! Um 10:30 Uhr findet im Weiler Le Plan ein kostenloser Yoga-Workshop zur Entdeckung unserer Chakras statt. Der Kurs ist für alle zugänglich. Im Anschluss an den Workshop gibt es eine Auberge espagnole: Bringen Sie Ihre veganen Köstlichkeiten mit!

Italiano :

Il 21 giugno è anche la giornata dello yoga! Alle 10.30, nella frazione di Le Plan, un laboratorio di yoga gratuito dedicato alla scoperta dei nostri chakra. Aperto a tutti. Il workshop sarà seguito da una « auberge espagnole »: portate le vostre prelibatezze vegane!

Espanol :

¡El 21 de junio también es día de yoga! A las 10.30 h en la aldea de Le Plan, taller de yoga gratuito dedicado a descubrir nuestros chakras. Abierto a todos. El taller irá seguido de un « auberge espagnole »: ¡traiga sus delicias veganas!

