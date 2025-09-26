Atelier Deaf Invader Salle Amédée Larrieu Bordeaux Bordeaux

Atelier Deaf Invader Salle Amédée Larrieu Bordeaux Bordeaux vendredi 26 septembre 2025.

Atelier Deaf Invader Vendredi 26 septembre, 10h00 Salle Amédée Larrieu Bordeaux Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-26T10:00:00 – 2025-09-26T12:00:00

Fin : 2025-09-26T10:00:00 – 2025-09-26T12:00:00

Atelier collage « Space Invader »en mosaïque en LSF

Salle Amédée Larrieu Bordeaux place amédée larrieu bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « regart33@gmail.com »}]

Atelier en LSF sourds lsf

Sébastien Chamard