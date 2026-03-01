Atelier débat participatif sur la liberté d’expression Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes Dimanche 29 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

À travers l’écriture, l’échange et le débat en groupe, les participants questionnent ce qu’on n’ose plus dire aujourd’hui et ce que l’on veut préserver.

**Merídio Rennes** est une association étudiante rennaise qui a pour objectif d’offrir aux jeunes un véritable espace de parole et de débat autour des enjeux citoyens et institutionnels. Strictement apartisane, l’association permet à chacun de s’exprimer librement, d’échanger des points de vue différents et de confronter ses idées dans un cadre respectueux, inclusif et pluraliste. À travers des simulations parlementaires, des cafés-débats et des rencontres institutionnelles, Merídio Rennes encourage les étudiants à prendre la parole, à débattre et à s’approprier les mécanismes de la vie démocratique.

​L’atelier est sur inscription jour même à l’accueil Nos Futurs

Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



