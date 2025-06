Atelier / débat « sensibiliser au réemploi et à la consigne » salle des fêtes Pontailler-sur-Saône 16 juillet 2025 18:00

Côte-d’Or

Atelier / débat « sensibiliser au réemploi et à la consigne » salle des fêtes place du marché Pontailler-sur-Saône Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-07-16 20:00:00

2025-07-16

L’objectif de cet atelier est de montrer qu’il existe des alternatives aux emballages à usage unique, et d’échanger autour de l’impact environnemental des différents types de matériaux que nous utilisons au quotidien pour protéger et transporter nos produits.

Ces sujets seront évoqués de manière collaborative et ludique à travers plusieurs jeux et quizz, pour donner envie aux participants de s’engager à leur tour dans des actions de de réemploi et de consigne ! .

Pontailler-sur-Saône 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 04 15 88

