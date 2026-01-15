Atelier-débat : Sommes-nous trop nombreux sur la planète ? Écopôle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-09 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit. Sur inscription. Inscription obligatoire en ligne : https://framaforms.org/inscription-atelier-debat-les-populations-humaines-et-leur-ecosysteme-1767878103 Senior, Personne en situation de handicap, Adulte, Etudiant

La démographie humaine interroge notre rapport au climat, aux ressources et à nos modes de vie : Sommes-nous trop nombreux, et surtout, que consommons-nous ?Nous vous proposons d’en échanger lors d’un atelier-débat. L’occasion de comprendre les mécanismes de la démographie,mesurer les enjeux actuelset réfléchir ensemble à l’avenir et aux leviers d’action Le lundi 9 févrierde 18h à 20h,à Écopôle(31 rue Louis Joxe à Nantes). Gratuit. Sur Inscription.Lien d’inscription. Informations.

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com



