Atelier « Débusquer les infox en astronomie » École municipale d’Astronomie Alès

Atelier « Débusquer les infox en astronomie » École municipale d’Astronomie Alès mercredi 26 novembre 2025.

Atelier « Débusquer les infox en astronomie » Mercredi 26 novembre, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T14:30:00 – 2025-11-26T17:00:00

Fin : 2025-11-26T14:30:00 – 2025-11-26T17:00:00

Parmi les compétences cibles les participants pourront : différencier opinion et information, identifier l’auteur, rechercher le contexte de la publication, la source, et ainsi maitriser le principe de fonctionnement d’un réseau social et ses tendances.

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 24 70 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole-astronomie@ville-ales.fr »}]

Objectifs : donner les clefs de vérification d’une information grâce à la démarche du journaliste scientifique et aider à appréhender les réseaux sociaux, 1ère source d’information chez les jeunes.