Atelier Débuter l’aquarelle Pinceau des Arbres Valence

Atelier Débuter l’aquarelle

Pinceau des Arbres 5 rue Louvois Valence Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tout compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-09 12:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Envie de découvrir l’aquarelle sans pression, dans une ambiance bienveillante et inspirante ? Cet atelier est pensé pour celles et ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas avec cette technique lumineuse et douce.

.

Pinceau des Arbres 5 rue Louvois Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 60 66 33 muriel@pinceau-des-arbres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to discover watercolor without pressure, in a friendly and inspiring atmosphere? This workshop is designed for those who wish to take their first steps with this luminous and gentle technique.

L’événement Atelier Débuter l’aquarelle Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme