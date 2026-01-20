Atelier Débuter l’aquarelle Pinceau des Arbres Valence
Pinceau des Arbres 5 rue Louvois Valence Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tout compris
Début : 2026-02-09 10:00:00
fin : 2026-02-09 12:00:00
2026-02-09
Envie de découvrir l’aquarelle sans pression, dans une ambiance bienveillante et inspirante ? Cet atelier est pensé pour celles et ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas avec cette technique lumineuse et douce.
Pinceau des Arbres 5 rue Louvois Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 60 66 33 muriel@pinceau-des-arbres.fr
Would you like to discover watercolor without pressure, in a friendly and inspiring atmosphere? This workshop is designed for those who wish to take their first steps with this luminous and gentle technique.
L’événement Atelier Débuter l’aquarelle Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme