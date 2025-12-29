Atelier d’échange dédié aux adhérents de jardins collectifs Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris

Les bonnes résolutions pour 2026, que vous souhaitez mettre collectivement en œuvre, pourront être abordées ! Ce sera l’occasion de passer une matinée conviviale à la Maison du Jardinage et du Compostage, pour partager ses expériences et ses projets d’animation, ainsi que la gestion de son jardin partagé.

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit sous condition

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 rendez-vous devant la Maison du JardinageParis

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr



