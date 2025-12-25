Atelier d’échanges dédié aux adhérents de jardins collectifs., Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème
Atelier d’échanges dédié aux adhérents de jardins collectifs., Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème samedi 24 janvier 2026.
Les bonnes résolutions pour 2026, que vous souhaitez mettre collectivement en œuvre, pourront être abordées ! ce sera l’occasion de passer une matinée conviviale à la Maison du jardinage et du compostage, pour partager ses expériences et ses projets d’animation, ainsi que la gestion de son jardin partagé.
Le samedi 24 janvier 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
sur inscription
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-24T11:30:00+01:00
fin : 2026-01-24T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-24T10:30:00+02:00_2026-01-24T12:00:00+02:00
Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 41,rue Paul BelmondoParis 12ème
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
Afficher la carte du lieu Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain et trouvez le meilleur itinéraire