Atelier d’échanges sur le lien social Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Atelier d’échanges sur le lien social Pôle associatif Désiré Colombe Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription Senior, Tout public

C’est quoi le lien social ?En quoi est-il essentiel à notre santé et à notre bien être ?Avec l’avancée en âge, comment accompagner les parcours pour renouer avec le lien social ? Pour répondre à ces questions, venez participer à l’atelier d’échanges proposé par la Direction Parcours de Vie des Aînés du CCAS de Nantes et le Centre Ressource Psychiatrie de la Personne Âgée, à l’occasion de la Semaine d’Information en Santé Mentale 2025. Événement gratuit | Ouvert à toushttps://my.weezevent.com/en-chemin-vers-le-lien-socialInscription en cliquant sur « Billetterie « En cas de difficultés, vous pouvez contacter le 07 65 18 23 81

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

https://my.weezevent.com/en-chemin-vers-le-lien-social