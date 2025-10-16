Atelier d’échanges sur le lien social Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Atelier d’échanges sur le lien social Jeudi 16 octobre, 14h30 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Début : 2025-10-16T14:30:00 – 2025-10-16T16:00:00

Fin : 2025-10-16T14:30:00 – 2025-10-16T16:00:00

C’est quoi le lien social ?

En quoi est-il essentiel à notre santé et à notre bien être ?

Avec l’avancée en âge, comment accompagner les parcours pour renouer avec le lien social ?

Pour répondre à ces questions, venez participer à l’atelier d’échanges proposé par la Direction Parcours de Vie des Aînés du CCAS de Nantes et le Centre Ressource Psychiatrie de la Personne Âgée, à l’occasion de la Semaine d’Information en Santé Mentale 2025.

Événement gratuit | Ouvert à tous

https://my.weezevent.com/en-chemin-vers-le-lien-social

Inscription en cliquant sur « Billetterie «

En cas de difficultés, vous pouvez contacter le 07 65 18 23 81

Venez participer à l’atelier d’échanges proposé par le CCAS de Nantes et le Centre Ressource Psychiatrie de la Personne Âgée, à l’occasion de la Semaine d’Information en Santé Mentale atelier senior

