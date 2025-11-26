Atelier Déchets électriques et électroniques Le 4 Châtellerault

Atelier Déchets électriques et électroniques

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

La Direction Gestion des déchets de Grand Châtellerault organise de nouveau cette année de nombreuses activités pour promouvoir les actions de réduction des déchets.

Venez explorer, démonter les objets du quotidien pour mieux les comprendre tant dans leur fonctionnement que dans leur conception ! Ensuite, comprenez les enjeux autour de leur conception et des ressources nécessaires à leur fabrication, ainsi que leur finalité. .

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine le4@grand-chatellerault.fr

