Atelier d’éciture Gare des Lumières Aisey-sur-Seine

Envie d’écrire.. des textes, des nouvelles, ou pourquoi pas le récit de votre vie…

Carine Lefebvre Quennell vous offre une initiation pour vous familiariser avec les mots, dédramatiser la page blanche. L’atelier se tient en petit groupe. Des exercices simples sont proposés de façon ludique, sans se prendre au sérieux. Atelier pour tous niveaux, débutants ou plus expérimentés.

Nous vous installons dans le salon du Chef de Gare et vous pouvez prolonger la soirée par un repas au Bistrot (réservation recommandée)

Ouvert aux adhérents (2€/journée-20€/l’année) .

