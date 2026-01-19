Atelier déco Salle des fêtes Barèges
Atelier déco Salle des fêtes Barèges mercredi 25 février 2026.
Atelier déco
Salle des fêtes BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-03-04 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Tous les mercredis.
.
Salle des fêtes BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Wednesday.
L’événement Atelier déco Barèges a été mis à jour le 2026-01-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65