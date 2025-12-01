Atelier déco de Noël récup

Espace Bolloré Pont-Croix Finistère

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

2025-12-13

Un atelier de déco de Noël malin où parent et enfant innovent pour décorer tout en restant dans l’esprit recyclage 100% durable.

Collation offerte.

Lieu Salle 3 de l’Espace Bolloré à Pont-Croix.

Gratuit.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

Espace Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 809 10 29 10

L’événement Atelier déco de Noël récup Pont-Croix a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz