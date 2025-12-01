Atelier déco de Noël récup Pont-Croix
Atelier déco de Noël récup Pont-Croix samedi 13 décembre 2025.
Atelier déco de Noël récup
Espace Bolloré Pont-Croix Finistère
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
2025-12-13
Un atelier de déco de Noël malin où parent et enfant innovent pour décorer tout en restant dans l’esprit recyclage 100% durable.
Collation offerte.
Lieu Salle 3 de l’Espace Bolloré à Pont-Croix.
Gratuit.
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .
Espace Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 809 10 29 10
