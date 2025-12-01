ATELIER DECO DE NOËL SUR LE MARCHÉ Salle polyvalente Villefort

ATELIER DECO DE NOËL SUR LE MARCHÉ

Salle polyvalente Pré de la foire Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Les jardins en partage vous proposent un atelier déco destiné aux enfants au Marché de Noël de Villefort à partir de 11 heures.

Cette année ce sera un sapin réalisé avec un vieux livre

Salle polyvalente Pré de la foire Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 17 41 98 30 lesjardinsenpartage@gmail.com

English :

Les jardins en partage will be holding a children’s decorating workshop at the Villefort Christmas Market from 11am.

This year, it’ll be a Christmas tree made from an old book

