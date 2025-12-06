Atelier déco de Noël Végétale Au comptoir Pré-en-Pail-Saint-Samson

Au comptoir 111 Rue Aristide Briand Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Atelier déco de Noël végétale avec Bourrache et Coquelicot .   .

Au comptoir 111 Rue Aristide Briand Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire  

English :

Green Christmas workshop

German :

Workshop pflanzliche Weihnachtsdekoration

Italiano :

Laboratorio di decorazione di piante natalizie

Espanol :

Taller de decoración vegetal navideña

