Atelier déco de Noël Végétale Au comptoir Pré-en-Pail-Saint-Samson
Atelier déco de Noël Végétale Au comptoir Pré-en-Pail-Saint-Samson samedi 6 décembre 2025.
Atelier déco de Noël Végétale
Au comptoir 111 Rue Aristide Briand Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Atelier déco de Noël végétale
Atelier déco de Noël végétale avec Bourrache et Coquelicot . .
Au comptoir 111 Rue Aristide Briand Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire
English :
Green Christmas workshop
German :
Workshop pflanzliche Weihnachtsdekoration
Italiano :
Laboratorio di decorazione di piante natalizie
Espanol :
Taller de decoración vegetal navideña
L’événement Atelier déco de Noël Végétale Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs