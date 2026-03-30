Atelier déco de Pâques

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Afin de célébrer Pâques, l’association Imaginons vous propose de venir partager un moment créatif et convivial lors d’un atelier déco. Au programme création et décoration pascales.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Atelier déco de Pâques Veyrac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole