Atelier Déco de Printemps

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le samedi 21 février à 14h30, le Saperlipopette bar vous attend pour un atelier déco de printemps.

Viens célébrer l’éclosion des bourgeons en préparant une petite décoration pour ta chambre ou pour te sublimer.

Prix libre, réservation préférable pour prévoir la quantité de matériel. .

Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 29 64 16

English :

