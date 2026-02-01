Atelier déco de Printemps Assolid’R Vermenton
Atelier déco de Printemps Assolid’R Vermenton mercredi 25 février 2026.
Atelier déco de Printemps
Assolid’R 5, rue Guilbert Latour Vermenton Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Venez nous aider à préparer les décorations de la fête du printemps, on vous offre une boisson chaude et le goûter. .
Assolid’R 5, rue Guilbert Latour Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Atelier déco de Printemps
L’événement Atelier déco de Printemps Vermenton a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois