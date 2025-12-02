Atelier déco du sapin, bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac
Atelier déco du sapin, bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac mardi 2 décembre 2025.
Début : 2025-12-02 16:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-06
Atelier créatif autour de la décoration du sapin de Noël, proposé à la bibliothèque de Capdenac-le-Haut. Venez préparer les fêtes en famille et partager un moment festif et convivial. .
bibliothèque 22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32
English :
Creative workshop on decorating the Christmas tree at the Capdenac-le-Haut library
German :
Kreativ-Workshop rund um das Schmücken des Weihnachtsbaums, angeboten in der Bibliothek von Capdenac-le-Haut
Italiano :
Laboratorio creativo sulla decorazione dell’albero di Natale, presso la biblioteca di Capdenac-le-Haut
Espanol :
Taller creativo sobre la decoración del árbol de Navidad, en la biblioteca de Capdenac-le-Haut
