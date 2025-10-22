Atelier déco Halloween Sauzé-Vaussais
Atelier déco Halloween Sauzé-Vaussais mercredi 22 octobre 2025.
Atelier déco Halloween
1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Atelier déco Halloween
Mercredi 22 octobre à 14h30
Médiathèque, Sauzé-Vaussais
Tout public
Gratuit
Et si on fabriquait ensemble la déco de la salle socio-culturelle pour le jour d’Halloween… .
1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61
English : Atelier déco Halloween
German : Atelier déco Halloween
Italiano :
Espanol : Atelier déco Halloween
L’événement Atelier déco Halloween Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Pays Mellois