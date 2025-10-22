Atelier déco Halloween Sauzé-Vaussais

Atelier déco Halloween

Mercredi 22 octobre à 14h30

Médiathèque, Sauzé-Vaussais

Tout public

Gratuit

Et si on fabriquait ensemble la déco de la salle socio-culturelle pour le jour d’Halloween… .

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61

