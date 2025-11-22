Atelier déco leds ou trophée personnalisé à la laser Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles
Atelier déco leds ou trophée personnalisé à la laser Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles samedi 22 novembre 2025.
Atelier déco leds ou trophée personnalisé à la laser
Fablab l'Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Début : 2025-11-22 09:30:00
Venez créer votre déco leds ou trophée gravé à la laser, résultat personnalisé !
Création sur le logiciel libre Inkscape puis gravure et découpe au laser CO2 130W
TARIF 25 euros (matériel fourni)
Renseignements et inscriptions .
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
