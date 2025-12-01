Atelier déco Noël Le Guislain

Atelier déco Noël

14 route des landes Le Guislain Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Avec Noël, décorez votre sapin à la micro ferme Skáli ! Vous aurez possibilité de créer votre propre boule de Noël en rondelle de bois et la pyrograver avec des runes viking ou tout autre chose ! Jolie décoration, naturelle et originale ! Réservation obligatoire. .

14 route des landes Le Guislain 50410 Manche Normandie +33 7 80 34 44 03 skali.lieu@gmail.com

