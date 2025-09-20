Atelier « Décor végétal » Place du Vieux Cannet Le Cannet-des-Maures

Gratuit

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

La nature est une source infinie d’inspiration, elle a été détournée en motifs depuis très longtemps pour décorer nos bâtiments. À l’aide d’un maillet, les enfants imprimeront des fleurs et herbes sur du papier. En se laissant inspirer, ils créeront leurs propres motifs végétaux (feuilles, fruits, fleurs, lianes etc.), à l’aide d’encres végétales.

A partir de 8 ans – maximum 10 enfants.

Renseignement : c.diot@lecannetdesmaures.com

Journées européennes du patrimoine 2025

Mélanie Robeau