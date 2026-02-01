Atelier décoration, Atelier de la Microfolie Bourgueil

Atelier décoration, Atelier de la Microfolie

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 18:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Réalisez des décorations sur le thème de l’amour lors de cet atelier organisé par la bibliothèque et L’Ange en Elle.

4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 71 58 32 lilou.cherriau@bourgueil.fr

English :

Make decorations on the theme of love at this workshop organized by the library and L?Ange en Elle.

