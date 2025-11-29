Atelier décoration boule de Noël en porcelaine La Malle Enchantée Saint-Junien

Atelier décoration boule de Noël en porcelaine

La Malle Enchantée 7 rue Guizier Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Préparez Noël avec une touche d’élégance et de créativité !

La boutique La Malle Enchantée à Saint-Junien, vous invite à ses ateliers de peinture sur porcelaine pour adultes.

Dans une ambiance chaleureuse, laissez libre cours à votre imagination pour créer vos décorations uniques une boule de Noël ou/et un bougeoir.

Tout est inclus matériel, accompagnement et cuisson dans un vrai four céramique. Vos créations seront ensuite à récupérer à la boutique, prêtes à embellir votre intérieur ou à offrir !

Les places sont limitées, alors pensez à réserver vite par téléphone ou bien directement à la boutique.

Un moment créatif et convivial pour plonger dans la magie de Noël ! .

La Malle Enchantée 7 rue Guizier Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 03 13 15

