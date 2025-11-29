Atelier décoration boule de Noël en porcelaine La Malle Enchantée Saint-Junien
Atelier décoration boule de Noël en porcelaine La Malle Enchantée Saint-Junien samedi 29 novembre 2025.
Atelier décoration boule de Noël en porcelaine
La Malle Enchantée 7 rue Guizier Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Préparez Noël avec une touche d’élégance et de créativité !
La boutique La Malle Enchantée à Saint-Junien, vous invite à ses ateliers de peinture sur porcelaine pour adultes.
Dans une ambiance chaleureuse, laissez libre cours à votre imagination pour créer vos décorations uniques une boule de Noël ou/et un bougeoir.
Tout est inclus matériel, accompagnement et cuisson dans un vrai four céramique. Vos créations seront ensuite à récupérer à la boutique, prêtes à embellir votre intérieur ou à offrir !
Les places sont limitées, alors pensez à réserver vite par téléphone ou bien directement à la boutique.
Un moment créatif et convivial pour plonger dans la magie de Noël ! .
La Malle Enchantée 7 rue Guizier Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 03 13 15
English : Atelier décoration boule de Noël en porcelaine
German : Atelier décoration boule de Noël en porcelaine
Italiano :
Espanol : Atelier décoration boule de Noël en porcelaine
L’événement Atelier décoration boule de Noël en porcelaine Saint-Junien a été mis à jour le 2025-11-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin