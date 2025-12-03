Atelier décoration boule de Noël en porcelaine La Malle Enchantée Saint-Junien
Atelier décoration boule de Noël en porcelaine La Malle Enchantée Saint-Junien mercredi 3 décembre 2025.
Atelier décoration boule de Noël en porcelaine
La Malle Enchantée 7 rue Guizier Saint-Junien Haute-Vienne
Offrez à vos enfants un moment créatif et magique à La Malle Enchantée à Saint-Junien ! Dès 8 ans, ils pourront s’initier à la peinture sur porcelaine et créer de jolies décorations de Noël magnets, boules ou mugs personnalisés… De vrais souvenirs faits main à déposer sous le sapin !
Encadrés avec bienveillance, les petits artistes laissent libre cours à leur imagination tout en découvrant les secrets de la cuisson céramique.
Matériel, encadrement et cuisson inclus.
Places limitées ne manquez pas de faire votre réservation par téléphone ou bien directement à la boutique.
Un atelier plein de douceur pour préparer Noël dans une ambiance chaleureuse et créative ! .
La Malle Enchantée 7 rue Guizier Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 03 13 15
