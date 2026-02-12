ATELIER DÉCORATION DE BENTO CAKE Montpellier
Offrez-vous un moment gourmand et créatif autour de la décoration de bento cake, le samedi 28 février de 14h à 16h, à Pépita Café à Montpellier.
Pendant 2h, apprenez à décorer un mini gâteau personnalisé, guidée par une professionnelle, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une boisson au choix est incluse et tout le matériel est fourni.
Tarif 55 € personne.
Sur réservation .
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Treat yourself to a gourmet and creative moment of bento cake decoration, on Saturday February 28 from 2pm to 4pm, at Pépita Café in Montpellier.
L’événement ATELIER DÉCORATION DE BENTO CAKE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-09 par 34 OT MONTPELLIER