ATELIER DÉCORATION DE BENTO CAKE Montpellier

Offrez-vous un moment gourmand et créatif autour de la décoration de bento cake, le samedi 28 février de 14h à 16h, à Pépita Café à Montpellier.

Pendant 2h, apprenez à décorer un mini gâteau personnalisé, guidée par une professionnelle, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une boisson au choix est incluse et tout le matériel est fourni.

Tarif 55 € personne.

Sur réservation .

English :

Treat yourself to a gourmet and creative moment of bento cake decoration, on Saturday February 28 from 2pm to 4pm, at Pépita Café in Montpellier.

