Atelier décoration de biscuits célébrez la Saint-Valentin avec douceur Fronsac

Atelier décoration de biscuits célébrez la Saint-Valentin avec douceur

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Offrez des douceurs pleines de charme et de gourmandise pour la Saint-Valentin en participant à cet atelier de décoration de biscuits !

Lors de cet atelier, je vous accompagnerai pour personnaliser de délicieux biscuits déjà préparés, en utilisant différentes techniques de décoration

-Apprentissage et maîtrise de la poche à douille pour des motifs précis,

-Techniques de glaçage royal pour des décorations élégantes,

-Astuces pour jouer avec les couleurs, les textures et les détails afin de rendre vos biscuits uniques.

Tout le matériel nécessaire sera mis à votre disposition, ainsi qu’un assortiment de biscuits fraîchement cuits, prêts à être décorés. Cet atelier est accessible à tous que vous soyez novice ou déjà familier·e avec la décoration, vous repartirez avec vos créations prêtes à être offertes ou savourées. .

10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

